Una sfida che vale la finale. Bayern Monaco-Barcellona si trovano di fronte questa sera a Lisbona per il terzo dei quattro quarti di finale di Champions League. Chi vince affronterà Lione o Manchester City. I tedeschi puntano su Lewandowski, a segno 53 volte in questa stagione, comprese tutte le competizioni, i catalani sul recuperato Messi, 31 centri stagionali, è come sempre l'arma in più. Un match che potrebbe decidere il futuro dell'allenatore blaugrana Quique Setien: se perde è probabile l'esonero.



Lisbona, ore 21

BARCELLONA-BAYERN MONACO

Tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Llenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Vidal; Suarez, Messi, Griezmann.



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski.