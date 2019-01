L'affare del giorno è sicuramente quello che riguarda il trasferimento di Kevin Prince Boateng dal Sassuolo al Barcellona. Trattiva lampo, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Secondo gianlucadimarzio.com il giocatore ha salutato questa mattina la squadra, ed è gia in partenza verso la Catalogna, dove già in giornata firmerà il contratto con i blaugrana.