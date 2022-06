Il Barcellona, complice la grave crisi finanziaria e il mercato alle porte, sta cercando soluzioni per riuscire a dare nuova linfa alle proprie casse e poter rinforzare la rosa. I Blaugrana hanno venduto il 10% dei loro diritti TV, per 25 anni, al fondo statunitense Sixth Street in cambio di 205 milioni di euro.



ULTERIORI MISURE - Una piccola boccata d'aria, nonostante l'obiettivo dei 600 milioni di euro per risanare le finanze sia ancora molto lontano. Il Barça, adesso, si è preposto altri due obiettivi: vendere un ulteriore 15% dei diritti televisivi al fine di aumentare gli incassi di altri 300 milioni, e cedere il 49,9% del Barça License and Merchandising. Con queste due mosse, i Blaugrana sarebbero in grado di arrivare ai famigerati 600 milioni e non chiudere l'esercizio 2021/2022 con perdite.