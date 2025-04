Barcellona-Borussia Dortmund, le pagelle di CM: Yamal e Raphinha fenomeni, Adeyemi fantasma, Lewandowski fa 40

6: Ordinaria amministrazione, il Borussia Dortmund porta conclusioni verso la sua porta soltanto da lontano e lui si fa trovare pronto e presente.6 Dal suo lato il Dortmund spinge poco, con Adeyemi che viene annullato. Rispetto ad altre partite di coppa si vede meno in fase offensiva, ma avrebbe spazio per affondare.6,5: Ha il merito di metterci il piede sull’occasione che porta al goal “rubato” da Raphinha dell’1-0. In difesa non sbaglia un’intervento, elegante e solido in marcatura.

: Guirassy non si vede praticamente mai e la scelta di Flick di preferirlo ad Araujo alla fine si rivela vincente(Dall’81’sv)Le uniche sgroppate giallonere arrivano dal suo lato. Nulla di realmente pericoloso, ma con un po’ di attenzione in più non ci sarebbero state neanche quelle.Il Barcellona sceglie una verticalità che non lo mette in risalto. Lui c’è sempre e si mette sempre in luce per un passaggio facile guidando la squadra anche senza la palla fra i piedi.: Anche lui più in ombra del solito, ma ogni uscita a due tocchi per rilanciare le punte è opera sua. La giocata sul palo di Fermin Lopez è il lampo che tutti si aspettano da lui.

(Dall’ 81’: Vale il prezzo del biglietto anche senza che il suo nome finisca fra i marcatori: elastici, tiri a giro, giocate per i compagni. Il goal del 4-0 è la ciliegina meritata sulla torta. È il presente e futuro di questo sport.: Forse il meno in evidenza fra i quattro davanti nel primo tempo, non si nota ma c’è e il suo lavoro sporco è ciò che più mette in difficoltà l’uscita bassa del Dortmund. Nella ripresa cresce tantissimo, centra un palo e serve l’assist per il tris di Lewandowski

(Dal 74’Entra e non sbaglia un pallone. Si scopre uomo d'ordine in mezzo al campo)"Ruba" il goal dell’1-0 a Cubarsì rischiando di farselo annullare per fuorigioco. Entra con il colpo di testa che vale l’assist a Lewandowski anche sul raddoppio ed è suo l'assist per il 4-0 final. In questa coppa fanno 12 goal + 7 assist, basta?: Il goal di testa del 2-0 è forse il più facile segnato in carriera, ma lì bisogna esserci e non è scontato. Purtroppo per il Dortmund le occasioni per lui non mancano e nel secondo tempo fa quota 40 in stagione con la sua doppietta personale. Inarrestabile

(Dall’81’le stelle come Lamine Yamal e Raphinha le ha ed è facile metterle in campo. Sono però le scelte tattiche di Inigo Martinez-Cubarsì e di Fermin Lopez al posto di Gavi a rendere sterili i pericoli che il Borussia Dortmund avrebbe potuto portare. Perfetto.: Finché può tiene in vita i suoi con parate importantissime su Yamal e Lewandowski. Se il passivo non è diventato più alto è merito suo.Lamine Yamal lo mette letteralmente in croce e, lasciato spesso solo nell’1vs1 alla fine crolla.

Non un marcatore puro, cerca di mettere toppe sia a destra che a sinistra. Spesso e volentieri è lui a sostituirsi a Kobel per respingere la pioggia di tiri del Barcellona.Il duello con Lewandowski lo vede soccombere spesso e volentieri. Il centrocampo non dà copertura e il compito nel secondo tempo si rileva quasi impossibile con l’errore suo malgrado fatale sul goal del 4-0.Cambia il lato, non il risultato. Anche sulla sua fascia il Barcellona sfonda come e quando vuole(Dal 78’Entra a gara compromessa e si becca pure la corsa di Yamal per il goal del 4-0)

Doveva essere la diga davanti alla difesa, ma balla in mezzo fra Fermin Lopez e Pedri non trovando mai la giusta posizione né la lettura giusta per interrompere le trame di gioco catalane.(Dal 68’Entra con la squadra incredibilmente sbilanciata in avanti e con 3 palloni già finiti in porta. La ricerca di un goal che avrebbe riaperto la qualificazione fa sbilanciare ancora di più i suoi).: fra i due centrocampisti è quello che si sgancia di più e anche l’unico che, col suo movimento, riesce a creare le uniche azioni pericolose giallonere. In fase difensiva è però deficitario e tutta la squadra ne risente.

(Dal 68’qualche giocata nello stretto in più che dà un minimo di vitalità)C’è ma non si vede e per il Dortmund non è una buona notizia. Della scheggia impazzita in grado di far tremare le difese non c’è traccia. Sostituito all’intervalloNon riesce mai ad entrare in partita e anche lui non fa nulla per mettersi in mostra. Si vede solo sol goal annullato del 4-1)Preso in mezzo fra i centrocampisti blaugrana non riesce a trovare la posizione per farsi innescare e servire. Dovrebbe dare la scossa, non arriva mai e anzi il suo passaggio sbagliato consente al Barcellona di rubare palla ad Anton e lanciarsi per il poker finale.

: È l’unico che perlomeno ci prova, ma con Koundé parte quasi sempre con le polveri bagnate. Un paio di tiri parati da Szczesny fanno comunque notizia(Dal 78’: velocissimo, costringe più volte Koundé agli straordinari. Suo l’assist per il goal del 4-1 annullato a Beier)Manca il tempo per arrivare sull’unica vera palla goal costruita dai gialloneri nel corso dell’intera partita. È quella la sliding door mancata per far cambiare un’inerzia alla gara rimasta tutta in favore del Barcellona.: Soffre le scelte tattiche di Flick, ma anche con i cambi, va detto, la squadra non reagisce e anzi si scompone ancora di più. Le difficoltà che ha in Bundesliga si vedono tutte nella notte di Barcellona.