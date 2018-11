Il Sassuolo di De Zerbi è una delle formazioni più interessanti del campionato italiano. Il tecnico bresciano sta valorizzando giovani interessanti come Magnani e Marlon, arrivato in Emilia la scorsa estate dal Barcellona per 5 milioni di euro.



IL BARCELLONA MONITORA MARLON - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ieri sulle tribune del Tardini era presente Ariedo Braida, uomo mercato per l'Italia del club catalano. Il navigato dirigente era in missione per seguire da vicino Marlon. Il classe 1995 è monitorato costantemente dal Barcellona, che sta valutando se esercitare il diritto di recompra nella prossima estate. Senza dimenticare anche quel 50% sulla futura rivendita del giocatore che può fare felici tutte le parti in causa.



COLLABORAZIONE CON IL SASSUOLO - Marlon gioca e convince, a conferma dell'ottimo lavoro del Sassuolo nel riuscire a concludere un affare di caratura internazionale. Tra il club neroverde e il Barcellona sta nascendo una collaborazione in virtù dell'amicizia di lunga data tra Braida e Carnevali. Lo scopo sarebbe quello di intavolare nuove discussioni sui giovani della cantera blaugrana che potranno essere valorizzati in Emilia. Per la gioia di De Zerbi e di Valverde.