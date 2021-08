Martin Braithwaite allontana l'addio al Barcellona, l'attaccante danese spiega a Mundo Deportivo: "Ho una grande sensazione. Ho segnato due gol, abbiamo vinto, ho difeso tanto. E con il pubblico allo stadio. È stato molto importante. I tifosi si aspettano molto da noi. Abbiamo fatto un buon lavoro e siamo migliorati (...). Ho riacquistato la fiducia in me stesso. Le mie sensazioni sono molto buone in questo momento. Sono sicuro che continuerò a migliorare per tutta la stagione".