Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona, ha parlato alla stampa catalana del suo trasferimento in blaugrana: "Il mio agente mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: "Il Barcellona ti vuole". Non l'ho detto a nessuno, fino a quando non c'era certezza. Sono arrivato al Barcellona per restarci tanti anni, mica solo qualche mese".