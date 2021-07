Secondo il Daily Mail, il Barcellona avrebbe offerto Martin Braithwaite

al Wolverhampton . L'attaccante è in uscita dal club catalano, dopo essere stato acquistato per coprire le defezioni in attacco, ed è molto seguito in Inghilterra. Il Wolverhampton è alla ricerca di una punta da affiancare al rientrante Raul Jimenez (fermo da 8 mesi per una frattura al cranio) e al giovane Fabio Silva. Il giocatore piace anche a West Ham e Brighton.