"Més que un club": il motto che campeggia sulle tribune del Camp Nou non è un semplice slogan, ma il vero e proprio dna di una macchina tanto semplice quanto complessa. Semplice, perché il diktat è todo por el Barça. Complessa, perché la struttura catalana rende il club blaugrana unico al mondo.al termine dell'umiliante 8-2 contro il Bayern Monaco: "La società ha bisogno di cambiamenti e non parlo dell'allenatore o dei giocatori, non voglio segnalare nessuno. Penso che il club abbia bisogno di cambiamenti di ogni tipo".Parole e musica, tanto chiare quanto dure. Piqué, vero leader dello spogliatoio, ci ha messo la faccia e non le ha mandate a dire.. Per questo motivo, da mesi, nello spogliatoio si fa il tifo per un solo nome,. Già presidente dal 2003 al 2010, Laporta ha portato in Catalogna 4 campionati, 2 Champions League e un Mondiale per Club. Nei mesi scorsi ecco l'annuncio: "Sono pronto a ricandidarmi per risolvere la precaria situazione economica". Una vera e propria rivoluzione per cambiare il Barcellona da testa a piedi.. Nel mirino ci sono spese folli e scelte di mercato totalmente errate: da Dembélé a Coutinho, fino al flop Griezmann. Esborsi che hanno portato il Barça in una grave crisi economica, dove i debiti la fanno da padrone.Inevitabili, ora, anche le riflessioni sulla panchina. Dopo l'8-2 di Lisbona,. Gli zero titoli conquistati in stagione, prima volta dal 2007-2008, sono un macigno troppo grande per non considerarlo. In pole, per sostituire l'ex allenatore del Betis Siviglia,, elogiato dallo stesso Bartomeu nelle scorse settimane: "Con lui ho un rapporto eccellente, parliamo di molti temi". Altra ipotesi da tenere in considerazione è legata a Mauricio Pochettino, libero dopo l'esonero dal Tottenham e pronto a rimettersi in sella.. Una squadra particolare, una società unica. Més que un club. Pronto alla rivoluzione.