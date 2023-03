Sergio Busquets è chiamato a fare una scelta sul proprio futuro. In scadenza di contratto a giugno col Barcellona, il 34enne centrocampista spagnolo deve decidere se accettare o meno il rinnovo annuale (con opzione per un'ulteriore stagione) offertogli dal club catalano. In caso di divorzio, sempre secondo il Mundo Deportivo, per lui ci sono due diverse opzioni: Arabia Saudita o Stati Uniti, dove lo cercano Inter Miami e Toronto.