Sergio Busquets pronto a sciogliere le riserve sul suo futuro. Il centrocampista spagnolo andrà in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno e ha diverse offerte da Inter Miami e dall’Al-Nassr. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, l’intenzione dello spagnolo sarebbe quella di rimanere in blaugranata e attende un’offerta da parte del club per poterla valutare e in seguito accettare.