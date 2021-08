Sergio Busquets, nuovo capitano del Barcellona, parla ai tifosi prima della sfida contro la Juventus al Trofeo Gamper, tornando sull'addio di Messi: "Grazie Leo per aver portato il Barcellona in cima al mondo, per aver fatto la storia e per essere il miglior giocatore del mondo. Ci mancherai molto. Grazie mille. Per me è un orgoglio essere il capitano del Barça. Ho avuto ottimi esempi".