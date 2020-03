Il Barcellona non vive uno dei momenti più felici degli ultimi anni. Nonostante tutto si trova comunque a lottare contro il Real Madrid per la vittoria in campionato ed è forte dell'1-1 ottenuto a Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.



Ma per la sfida contro gli azzurri qualche problema sta nascendo. Sono già note, infatti, le assenze di Vidal e Busquets per squalifica. Ma a loro potrebbe aggiungersi un altro centrocampista, ovvero Arthur.



L'ex Gremio si è infatti fermato a causa di un infortunio alla caviglia destra, come comunicato dallo stesso Barcellona. Non prenderà parte alla gara casalinga di domani contro la Real Sociedad. Mancano ancora dodici giorni all'impegno di Champions, ma perdere anche Arthur a centrocampo rappresenterebbe un problema per Setièn.