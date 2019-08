Continua la telenovela legata al futuro di Neymar. Il brasiliano, nella giornata di ieri, ha assistito al trionfo dei compagni del Psg nella Supercoppa francese, a cui non ha partecipato causa squalifica. All'orizzonte, però, continua a restare il Barcellona: secondo quanto riporta Sport, i blaugrana sarebbero pronti ad acquistare Neymar in prestito con diritto di riscatto, risolvendo così i problemi economici con un'operazione sulla falsa riga di quella che ha portato Mbappè dal Monaco al PSG.



PORTE APERTE - Intanto, il presidente catalano, Bartomeu, ha parlato in conferenza stampa: "Mancano diverse settimane alla chiusura del mercato, ci saranno ancora altri acquisti. Non chiudiamo la porta a nessuno".