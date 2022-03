Aurelien Tchouameni è uno dei calciatori più desiderati nel panorama europeo. Chelsea, Real Madrid e Barcelona hanno messo gli occhi su di lui. Secondo il quotidiano Sport, proprio i blaugrana avrebbero contattato il Monaco in più di un'occasione per conoscere in prima persona le opzioni di acquisto ma la risposta è stata di 60 milioni di euro, una cifra che il Barcellona non può permettersi di pagare oggi e di più considerando che tutti i soldi che ha presto vogliono essere concentrati su Haaland.