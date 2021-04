Secondo Mundo Deportivo, in estate il Barcellona comprerà un difensore centrale mancino per rimpiazzare il partente Umtiti. I principali obiettivi sono Alessio Romagnoli del Milan, Lisandro Martinez dell’Ajax, che piace anche a Roma e Lazio, e Marcos Senesi del Feyenoord, nel mirino del Napoli per il dopo Koulibaly.



Le alternative low cost sono invece Aissa Mandi che si libererà a zero dal Betis ma è molto vicino all’Inter, e Jorge Cuenca, di proprietà del Villarreal ed ora in prestito all’Almeria, ma sul quale il Barcellona ha il diritto di recompra.