Un nuovo nueve per il Barcellona. I catalani cominciano a fare i conti con l'età di Luis Suarez, 32 anni (saranno 33 il prossimo 24 gennaio) e per questo la dirigenza si è già attivata per identificare quello che potrà essere il degno erede dell'uruguayano. Una vera e propria sfida, ma una lista è stata stilata con nomi di primo piano e il casting è pronto ad entrare nel vivo.



SOGNI MBAPPE'-KANE, C'E' ANCHE LAUTARO - In cima alla lista dei desideri blaugrana ci sono due profili di caratura mondiale: Kylian Mbappé e Harry Kane sono le prime scelte, tenendo però a mente che se il costo del cartellino dei due non spaventa a preoccupare è l'impatto che i loro ingaggi monstre potrebbero avere sui conti del Barça. Non convince a pieno il nome di Roberto Firmino, e allora spazio a due giovani che stanno conquistando l'Europa a suon di gol, Marcus Rashford, centravanti del Manchester United già corteggiato un anno fa prima del rinnovo fino al 2023 con i Red Devils, e soprattutto Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter è un pallino del Barcellona e ha uno sponsor importante come Lionel Messi, per questo secondo Mundo Deportivo, nonostante le recenti dichiarazioni d'amore ai nerazzurri e il 'no' alle lusinghe, l'opzione non tramonta e resta viva.