Barcellona, calendario horror come e più dell'Inter: in pochi giorni Champions e 2 volte il Real Madrid

AFP via Getty Images

Come, anche ilè ancora in corsa pere, per farlo, la squadra didovrà incrociare giocoforza il suo destino con quella di. Nerazzurri e blaugrana si sfideranno infatti nellee solo una delle due potrà proseguire il sogno, scontrandosi magari con ilche, dovesse uscire vittorioso dal confronto con, alimenterebbe le sue smanie diNon solo Lautaro e compagni saranno oberati da gare pesantissime una dopo l’altra, anche i rivali di Champions hanno davanti a sé unE dovranno domarlo per festeggiare. Il Barcellona ènella Liga con 4 lunghezze sul Real Madrid e 7 sull’Atletico e, proprio con i rivali di sempre, si giocherà anche la finale di, viatico fondamentale per dare il là al Treble.

La squadra di Flick tornerà in campo sabato 19 aprile con il, quindi, tre giorni dopo, con ilprima del gran galà con il Real. È in programma infatti per il 26 lacon gli acerrimi rivali. Quattro giorni dopo, il 30 aprile, l’andata, casalinga, contro. Il 3 maggio una gara sulla carta agevole con ilprima di rituffarsi a bomba:, a Milano, il 6 e poi, l’11, per il campionato in un turno che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione della Liga. In attesa quindi di sapere se giocherà o meno la finale di Monaco, il Barcellona concluderà poi la sua stagione con tre impegni tutt’altro che semplici: il derby cone le sfide aedin piena lotta per la Champions League.

Barcellona-Celta Vigo sabato 19 aprileBarcellona-Maiorca martedì 22 aprileBarcellona-Real Madrid sabato 26 aprileBarcellona-Inter mercoledì 30 aprileValladolid-Barcellona sabato 3 maggioInter-Barcellona martedì 6 maggioBarcellona-Real Madrid domenica 11 maggioEspanyol-Barcellona mercoledì 14 maggioBarcellona-Villarreal domenica 18 maggioAthletic-Barcellona domenica 25 maggio