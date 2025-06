Barcellona-Camp Nou, ufficiale la data della riapertura

AFP via Getty Images

Dopo 2 stagioni in cui ha giocato le proprie partite casalinghe allo Stadio Olimpico Lluis Companys,, in cui dal giugno 2022 stanno procedendo i lavori di espansione. Inizialmente l'idea della società catalana era quella di fare ritorno nel proprio impianto a novembre 2024, in concomitanza con le celebrazioni del 125° compleanno del club;: l'avversario dei blaugrana per questa amichevole di prestigio non è stato ancora annunciato, ma secondo i rumors potrebbe essere il Como del grande ex Cesc Fabregas, che ha giocato con il Barcellona dal 2011 al 2014 vincendo 1 campionato, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club.

- Nonostante la riapertura, lo stadio sarà ancora a capienza ridotta e solo in un secondo momento raggiungerà idal progetto di espansione (costato un miliardo e mezzo di euro), aumentando la propria portata di oltre 5000 sedute e diventando lo stadio più grande d'Europa.