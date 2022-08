Dopo il caso di Robert Lewandowski, vittima del furto dell'orologio da 70.000 euro all'esterno dei campi di allenamento - costringendo il club a non comunicare più, d'ora in avanti, l'orario delle sedute - in casa Barcellona torna d'attualità il problema delle rapine nei confronti dei calciatori. Secondo quanto ricostruisce El Paìs, nella prima mattinata di oggi Pierre-Emerick Aubameyang ha subito un assalto all'interno della sua abitazione a Castelldefels, con modalità piuttosto violente.



La moglie del giocatore gabonese, che ha lanciato prontamente l'allarme mettendosi in contatto con la polizia dopo che i ladri avevano lasciato la villa a bordo di una Audi A3, ha riferito che l'assalto è stato condotto da almeno quattro persone in possesso di armi da fuoco e di spranghe di ferro. Aubameyang sarebbe stato colpito più volte, mentre sotto la minaccia della pistola la compagna è stata costretta dai rapinatori ad aprire la cassaforte, dalla quale sono stati sottratti diversi oggetti preziosi.