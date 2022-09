I dati parlano chiaro: il Viktoria Plzen nella sfida di ieri al Camp Nou con il Barcellona ha avuto il pallone per soli 16 minuti e 42 secondi. In Catalogna un possesso di palla così risicato non si verificava dal 28 aprile 2010, la semifinale di ritorno in cui Mourinho e l’Inter si conquistarono la finale di Champions.