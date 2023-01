8,5 milioni di euro. Tanto dovrà versare il Barcellona nelle casse di Matheus Fernandes, centrocampista classe 1998, licenziato nel 2021 dai blaugrana tramite una mail. Un licenziamento definito ingiusto dal Tribunale della capitale catalana che inguaia così il club presieduto da Laporta: adesso il Barcellona dovrà risarcirlo.



LA FACCENDA - Fernandes, che con gli spagnoli ha giocato solo 17 minuti in Champions League contro la Dinamo Kiev, era stato acquisito dal Barcellona per 7 milioni di euro più 3 di bonus nel gennaio del 2020. Un arrivo flop, cercato di ‘cancellare’ tramite il licenziamento, motivato da una “mancanza di prestazioni in allenamento” secondo quanto rivelato dai colleghi di Cadena Ser. Il documento, redatto da un fisioterapista, è stato però definito nullo dal Tribunale: da qui la decisione di quest’ultimo, con il risarcimento quantificato per una cifra pari a 8,5 milioni di euro (7,7 + gli interessi di mora quantificati in 810.000 euro). Tanti, ma comunque meno dei circa 15 milioni di euro chiesti da Fernandes, attualmente in prestito al Brigantino in Brasile. Il Barcellona ha già annunciato che farà ricorso.