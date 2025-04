AFP via Getty Images

Barcellona, che guaio: si ferma Koundé

Federico Albrizio

4 minuti fa



Un'altra tegola per il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter: si ferma Jules Koundé.



Brutta notizia per Hansi Flick, che perde uno dei suoi titolarissimi in difesa, il francese è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo della gara del Montjuic per un problema fisico. Con il rischio inevitabile che salti anche la partita di ritorno.



Seguono aggiornamenti...