Tegola Barcellona: si ferma Koundé, a forte rischio il ritorno con l'Inter e il Clasico

Brutta notizia per Hansi Flick, che perde uno dei suoi titolarissimi in difesa, il francese è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo della gara del Montjuic per un problema fisico. Con il rischio inevitabile che salti anche la partita di ritorno.- Koundé è stato costretto ad abbandonare il campo al 41' della gara: il francese ha accusato un, si è seduto a terra e non ha potuto proseguire l'incontro, costringendo Flick a operare il cambio.

Una grave perdita per il tecnico tedesco, considerando che il classe 1998 è un vero e proprio iron man: in questa stagione finora ha giocato tutte le partite nelle varie competizioni, eccezion fatta per la gara di campionato dello scorso 22 aprile contro il Maiorca, dove è stato in panchina.- Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali del caso per accertare l'entità del problema e stabilire i tempi di recupero, ma. Il Barça, poi, in Liga deve difendere il vantaggio sul Real Madrid e subito dopo la partita con i nerazzurri affronterà proprio i blancos al Montjuic in un Clasico che può essere decisivo nella corsa al titolo.

Le prime indiscrezioni dalla Spagna confermano questi timori: si temono 15 giorni di stop.- Un altro infortunio pesante per il Barcellona dopo quelli di, Koundé lascia scoperta la corsia destra difensiva. Al suo posto, contro l'Inter, Flick ha mandato in campo, ad oggi prima soluzione per sostituire il francese.