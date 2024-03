Férmin López celebrating Ferran Torres' goal. pic.twitter.com/EanYoiajeQ — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 30, 2023

Prima un paio di occasioni, poi la prima rete in carriera in una gara a eliminazione diretta in Champions League: è una serata da ricordare, quella di Barcellona-Napoli, per, centrocampista offensivo classe 2003 nato vicino a Huelva, in Andalusia. Ma chi è questo ragazzo, neanche più giovanissimo - ha 20 anni compiuti a maggio 2023 - che ha sorpreso tutti fin dalla preseason negli USA?Fermin è cresciuto nelle cantere del, la squadra del cuore di tutta la sua famiglia, prima di accettare la chiamata del Barcellona e di trasferirsi in Catalogna.Ha imparato ad occupare tutta la trequarti, da fantasista, sottopunta e anche esterno, facendosi le ossa in prestito al Deportivo Linares, terza divisione spagnola, con 12 gol e 4 assist in 40 gare stagionali. Quest'anno, cominciato con una prova da gol e assist in un Clasico americano di inizio stagione contro il Real Madrid, Fermin conta 4 reti e 1 assist con un ruolo da alternativa ai titolari, contratto rinnovato ad agosto fino al 2027.Chiamato per gli USA assieme ad altri talenti delle giovanili blaugrana come, Alex Valle e Aleix Garrido, Fermin aveva già attirato l'attenzione di chi ce l'ha fatta appena prima di lui, ovvero: "Ci sono molti giovani che vengono fuori con la voglia di mangiarsi il mondo. Uno è sicuramente lui,". Il terzino Alex, che si è allenato tanto tempo con lui, ne ha sempre esaltato la qualità in ciascun allenamento.