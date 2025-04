Getty Images

Barcellona, chi gioca al posto di Lewandowski se non ce la fa contro l'Inter

Federico Targetti

8 minuti fa



Il Barcellona deve fare i conti con l'infortunio di Robert Lewandowski: il bomber polacco è uscito nel finale della gara di campionato vinta in rimonta e all'ultimo 4-3 contro il Celta Vigo, le sensazioni non sono le migliori in vista del finale di stagione e delle semifinali di Champions League contro l'Inter.



LE SOLUZIONI DI FLICK - La riserva di Lewandowski ha un nome e un cognome: Ferran Torres. Nell'ultima gara di campionato Torres ha giocato a sinistra al posto di Yamal, ma è a tutti gli effetti il vice dell'attaccante ex Bayern Monaco, dato che ne ha spesso preso il posto (ad esempio nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, decisa proprio da un suo goal contro l'Atletico). Le alternative sono rappresentate dai due giocatori finiti nell'occhio del ciclone per il caso tesseramenti, rientrato dopo settimane di polemiche: Pau Victor, attaccante di ruolo, e Dani Olmo, che sarebbe un centrocampista ma può essere impiegato come falso nove.