¡@LuukdeJong9 llega al Barça cedido por el Sevilla!#deJongCuler — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2021

Un acquisto nella notte, che cambia l'attacco.. I due club non hanno comunicato le cifre ufficiali, viene solo specificato cheUn arrivo che è stato in bilico per diverse ore: ​ieri sera l'affare era considerato fatto, appena dopo la mezzanotte sembrava essere saltato, un'ora dopo era di nuovo tutto ok tanto cheieci minuti dopo l'ufficialità da parte della Liga.De Jong, che con la maglia del Siviglia ha segnato 19 gol in 94 partite e ha vinto l'Europa League 2020 (segnando due gol in finale all'Inter),tornato sorprendentemente all'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto (tra i 40 e i 45 milioni di euro).