Intervistato da Mundo Deportivo, il portiere del Barcellona Jasper Cillessen parla del possibile acquisto del connazionale Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax: "​L'ho sentito per parlare di tutte le opzioni, come ho fatto con De Jong gli ho detto che la decisione la prende lui. Matthijs è un bravo ragazzo e sa già quello che deve fare. Ci ho parlato, gli ho detto che non posso prendere la decisione per lui, e lui sa già cosa fare. Ho solo potuto dire cose belle del Barça perché un gran club con cui ho un grande feeling".