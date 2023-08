Aneddoto curioso quello successo a Joao Cancelo, a un passo dal Barcellona che prima di fargli firmare il contratto deve sistemare i conti. Secondo la stampa spagnola, il terzino del Manchester City era all'aeroporto di Lisbona pronto a prendere un aereo per la Spagna, ma la dirigenza del Barça l'ha chiamato chiedendogli di avere ancora pazienza perché prima devono fare qualche uscita.



IL BLOCCO FAIR PLAY - Da tempo, infatti, il Barcellona è alle prese con i paletti del Fair Play Finanziario. La società spagnola deve stare entro determinati parametri finanziari per poter tesserare giocatori, altrimenti salta tutto. Lo sa bene Leo Messi, che per questo motivo non è potuto tornare a Barcellona e ha scelto l'Inter Miami; un anno fa il club spagnolo ha rischiato di non poter tesserare Lewandowski per lo stesso motivo e anche in questa sessione di mercato ha avuto problemi pe Gundogan.