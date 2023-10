Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato.



LE PAROLE - "Abbiamo avuto l'opportunità di vendere Frenkie de Jong per 100 milioni di euro, ma non abbiamo voluto accettare l'offerta per non privarci di un giocatore chiave come Frenkie".