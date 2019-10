E' il Golden Boy del Barcellona e in Catalogna sono sicuri che diventerà uno dei calciatori più forti del prossimo decennio. Ansu Fati sta impressionando tutti (anche uno del calibro di Leo Messi) tanto che il club baugrana sta già lavorando ad un rinnovo di contratto che preveda l'inserimento di una clausola rescissoria da capogiro: 100 milioni per tenere lontani Paris Saint Germain, Manchester City e Manchester United. Il talento classe 2002 è stato recentemente convocato dalla nazionale spagnola Under 21 e con la maglia blaugrana ha già collezionato 6 presenze impreziosite da 2 gol e un assist.