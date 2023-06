Dal 1 giugno la clausola del giocatore del Barcellona Ousmane Dembélé è scesa da 100 a 50 milioni, cifra che sarà valida per due mesi. L'esterno francese però non sta pensando di lasciare il Barça e ha già ricevuto l'offerta per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 fino al 2027.