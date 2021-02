Il Barcellona continua a monitorare Paulo Dybala. Come scrive diariogol.com, con Messi che sembra sempre più propenso a lasciare la Catalogna, la Joya della Juventus è in lizza per raccoglierne l'eredità. E c'è già stato un contatto diretto tra Joan Laporta, candidato alla presidenza, e il 10 bianconero.