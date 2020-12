La crisi finanziaria del Barcellona ha subito un duro colpo, Carlos Tusquets, presidente ad interim del club, ha così annunciato che gli stipendi dei giocatori a gennaio saranno rinviati. La scorsa settimana il Barcellona ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i giocatori su un taglio di stipendio per allinearlo ai requisiti della Liga. "A gennaio, gli stipendi dei giocatori non possono essere pagati", ha detto Tusquets. ''Abbiamo parlato con tutti gli agenti dei calciatori e spiegato la situazione. Abbiamo anche avuto un incontro con il manager Ronald Koeman per spiegare la situazione finanziaria", si legge su Repubblica.