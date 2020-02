Il Barcellona è ancora alla ricerca di un attaccante per sostituire Ousmane Dembelé, che resterà ai box fino a fine stagione. Il rimpiazzo del francese, tuttavia, non sarà di certo Willian José: i blaugrana avevano aggiunto il suo nome alla lista degli obietivi, ma la Real Sociedad, che detiene il suo cartellino, non vuole fare sconti. A far cadere l’interesse dei catalani ci ha pensato l’allenatore dei baschi Imanol Aguacil, che ha parlato dopo il match dei suoi contro il Mirandes: “Resterà con noi fino a fine stagione, a meno che non arrivi un’offerta da 70 milioni”. Willian José e il Barça, un matrimonio che (per ora) non s’ha da fare.