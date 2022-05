Dani Alves, leggenda del Barcellona, ha parlato a MARCA del suo futuro (ha il contratto in scadenza a giugno): "Penso di poter continuare a portare loro delle cose, ma non dipende da me. E non sono nemmeno troppo preoccupato. La mia missione era venire qui e mostrare cosa posso portare.



SUL RINNOVO - "Se il Barca vuole che rinnovi il contratto, sono felice. In caso contrario, grazie mille e continuerò a difendere questo club fino alla morte, ovunque io sia"