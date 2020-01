Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il centrocampista offensivo Dani Olmo è sì un obiettivo del Barcellona, ma solo per giugno. Nonostante il giocatore abbia ammesso di voler tornare in Spagna già in questa finestra di mercato il club catalano ha smentito di aver presentato un’offerta alla Dinamo per il classe ‘98 da cui il club spera di ottenere più dei 25 milioni incassati dalla Juventus per Marko Pjaca che rappresenta il record di una cessione da parte dei croati. Su Dani Olmo c’è una forte concorrenza – Atletico Madrid, Machester City, Manchester United, Borussia Dortmund oltre le italiane Juventus e Milan – ma il Barcellona sembra il favorito vista anche la preferenza dello stesso calciatore di tornare in blaublugrana.