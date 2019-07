Frenkie de Jong, neo-centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Mundo Deportivo: "Griezmann è un grande giocatore, è un bravissimo ragazzo. Abbiamo parlato molto in questi giorni".



SU RAKITIC - "Abbiamo parlato di molte cose, penso che sia un grande giocatore. Lo stimo molto, ha ha fatto grandi cose per me, è un esempio. Non mi interessa la posizione in cui giocherò, voglio giocare".



SU BUSQUETS - "Tutti i compagni mi stanno sostenendo, lui mi aiuta in molte cose".



SU DE LIGT - "Mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona, ma la Juve è una buona occasione per lui. Ha parlato con la sua famiglia, il suo agente e tutte le persone importanti per lui. Sono molto contento per lui, la Juve è una buona alternativa".



SU NEYMAR - "Non devo prendere io la decisione, ma mi piace molto vederlo giocare. E' tra i migliori al mondo, sarei felice se venisse al Barcellona".