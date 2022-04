A Barcellona c'è qualcuno che storce il Napoli per il cambio d'allenatore: Frenkie de Jong non è soddisfatto di come lo sta gestendo Xavi e inoltre non sarebbe contento delle continue voci di mercato. Non è escluso però che il giocatore possa davvero lasciare il Barça: sulle sue tracce ci sono il Manchester United, Psg e Bayern Monaco.