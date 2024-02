Barcellona, de Jong: 'Sono irritato, bugie sul mio conto! Kvara? Fa la differenza. Sulla crisi del Napoli...'

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, presenta la gara di Champions di domani che vedrà impegnati i blaugrana contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello Stadio Maradona:



RABBIA SUL RINNOVO - "Ultimamente sono stanco e arrabbiato con tutto ciò che scrive la stampa. Vengono dette cose non vere e non capisco perché lo facciate e perché non vi vergogniate di dire certe cose. Mi sto irritando. Parlate molto del mio contratto, dell'ingaggio. Molto fumo, molte bugie. È stata inventata una storia non vera e sono molto felice nel Barcellona, è il club dei miei sogni e spero di poter continuare a giocare qui molti anni. Spero che informazioni sbagliate non vengano dal club e so che scrivete cose non vere. Credo che lo facciate in generale con molti giocatori e allenatori. Ho la sensazione che questo non cambierà ma penso dobbiate farlo perché non dovete dire cose inventate. Il club è formato da compagni, spogliatoio, lo staff. Tutto ciò è meraviglioso, da 10 e lode. Sono molto a mio agio a Barcellona. Se qualcuno pensa che io non giochi bene ognuno può avere la propria opinione ma le bugie dovreste evitare di dirle".



LA PARTITA - "Siamo molto carichi, queste sono partite che non giochiamo da due anni e abbiamo tanta voglia di affrontare la Champions".



L'AVVERSARIO - "Crisi Napoli? È una squadra forte con giocatori di alto livello. Stanno facendo più fatica quest'anno ma sono arrivati agli ottavi di finale e sarà una partita molto difficile".



KVARATSKHELIA - "Kvaratskhelia è un giocatore che fa la differenza. Ha l'1 contro 1, il gol, l'ultimo passaggio. Un giocatore sicuramente da tenere d'occhio per la gara di domani".



PREPARAZIONE ALLA GARA - "Noi prepariamo bene tutte le partite, queste sono speciali. Lo staff ci mostra di tutto e di più e vedremo di fare bene domani".