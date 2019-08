Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato a Espn del possibile approdo dell'ex compagno van de Beek al Real Madrid: "Se lo merita. Sono completamente sicuro che abbia la qualità per giocare lì. Penso che l'abbia dimostrato la scorsa stagione in Champions League, specialmente nelle qualificazioni. Penso che abbia dimostrato al mondo e a tutti in Europa che ha la capacità di giocare a questo livello. Sono molto orgoglioso della stagione che abbiamo fatto e di vedere i ragazzi protagonisti di grandi trasferimenti. Penso che se lo meritino. Ma, naturalmente, mi sento un po' triste, non nel senso di essermi pentito perché sono molto orgoglioso e felice di essere a Barcellona, ma ovviamente è un po' triste che quella squadra si sia rotta".