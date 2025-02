Getty Images

Barcellona: decisione già presa sul futuro di Lewandowski

Cristian Giudici

26 minuti fa



36 anni e mezzo e non sentirli. Robert Lewandowski è il capocannoniere della Champions League e della Liga spagnola con un totale di 31 gol in 33 presenze stagionali.



L'attaccante polacco del Barcellona (classe 1988 ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund) è in scadenza di contratto a fine stagione ma, come si legge sul quotidiano catalano Mundo Deportivo, le parti hanno già raggiunto un accordo per esercitare la clausola di rinnovo per un altro anno fino a giugno 2026.



Lewandowski è arrivato a Barcellona nel mercato estivo del 2022 per 45 milioni di euro dal Bayern Monaco, che 8 anni prima lo aveva ingaggiato a parametro zero dal Borussia Dortmund. Finora ha segnato 90 gol in 128 presenze con la maglia del Barça.