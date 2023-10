Il direttore sportivo del Barcellona Deco, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ha fatto chiarezza su possibili colpi nella sessione di mercato invernale.



LE PAROLE - "A parte Vitor Roque, sarà difficile fare nuovi innesti, staremo sempre attenti, ma non credo che sarà possibile. Un perno per gennaio? Solo se il mister ce lo chiedesse, ma per adesso abbiamo parlato solo di Vitor. Sappiamo quello che vogliamo e, invece di parlare di chi non c'è, dobbiamo valorizzare e prenderci cura di quello che c'è".