In un'intervista rilasciata ai microfoni di RAC1, il direttore sportivo del Barcellona, Deco ha parlato del futuro del giovane talento Ansu Fati, attualmente, in prestito al Brighton.



LE PAROLE - "Ansu può tornare, certo. È molto giovane e adesso è felice. Ha chiesto di andare in prestito per cercare minuti e ha deciso per il Brighton e secondo me ha fatto bene. Lo stiamo seguendo. Il futuro dipende da lui, ma sono sicuro che può tornare al Barca, non ci sono dubbi".