Barcellona, Deco: "Il PSG voleva Yamal, per lui un rinnovo equo. Ci piacciono Rashford e Luis Diaz"

AFP via Getty Images

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha parlato a Rac-1 delle mosse future del club catalano sia in termini di rinnovi - dopo quello di Flick c'è in ballo quello di Lamine Yamal - sia di possibili acquisti svelando a mezzo stampa due obiettivi già individuati per la prossima estate.- "Flick ha portato stabilità a questo progetto, con lui i giocatori sono cresciuti. Nel calcio un anno è importante, due ancora di più; poi c'è la stabilità. Flick è felice qui; si identifica con il club. Questo è il miglior club del mondo, ma il lavoro è intenso. I piani devono essere a lungo termine e bisogna procedere passo dopo passo. Due anni sono un buon periodo per un progetto, ma il tempo dirà. Non bisogna essere frettolosi".

"L'era è già iniziata con l'arrivo di Laporta; quest'anno ci ha confermato che siamo sulla strada giusta. Credo che ci sia stata continuità; gli acquisti di Lewandowski, Koundé e Raphinha sono stati buoni. La qualità dei giocatori cresciuti in casa c'era. E ora ci stiamo consolidando come una squadra competitiva.""È sulla strada giusta. Prima di tutto, vediamo che ha una maturità straordinaria. Siamo contenti di lui e dobbiamo godercelo. È un'esperienza unica che capita ogni pochi anni, vedere un giocatore con così tanta fiducia e qualità, ma non dobbiamo dimenticare che ha 17 anni. Non importa quanto sia maturo, ha comunque 17 anni e deve vivere la sua vita a quell'età. Il mondo alla sua età è molto complicato e deve solo cercare di essere felice. Deve avere un contratto equo, all'altezza delle sue qualità. Non deve essere il più pagato o meno, deve essere apprezzato per quello che è. Non c'è club migliore del Barcellona per lui".

"Sì, ci sono state offerte la scorsa stagione, non in questa. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando e quanto vale. Quando non vuoi ascoltare le offerte, è inutile. Ma i club chiedono sempre. Il PSG l'ha chiesto, il Real Madrid no"."Probabilmente rinnoveremo i contratti con Pedri, Gavi, Araujo, Raphinha, e probabilmente lo faremo anche con Koundé"."Ci piace Luis Diaz e ci piace Rashford, ma non possiamo parlare di giocatori sotto contratto. Per me è molto più importante migliorare quello che abbiamo in casa. Nico Williams? Lo volevamo la scorsa estate, ma Dani Olmo voleva fortemente il Barcellona e ha ci ha aiutato nella trattativa. Nico non l'ha fatto".