Il ds del Barcellona Deco ha parlato a EFE dell'infortunio del centrocampista Gavi, la cui stagione è già finita:



“E' impossibile sostituirlo. Non c'è un giocatore sul mercato con le sue doti e la sua mentalità. E' sbagliato parlare di sostituire Gavi perché non è possibile. Non troveremo un suo rimpiazzo a gennaio".