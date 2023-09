Deco è il nuovo direttore sportivo del Barcellona, ed è stato presentato in conferenza stampa: "Ho imparato cose da Alemany e anche lui da me. Lui ha deciso di seguire la sua strada, ecco perché sono qui. Sono emozionato e penso che abbiamo fatto progressi negli ultimi mesi, abbiamo ottenuto una rosa equilibrata e con grandi possibilità di far bene".



"Né Cancelo né Joao Félix hanno un'opzione di acquisto. Sono arrivati ​​con un semplice prestito e se andranno bene cercheremo di trattenerli. Si è presentata un'occasione e l'abbiamo sfruttata. Sono arrivati ​​quasi all'ultimo minuto e daranno maggiore equilibrio alla rosa ma devono dimostrare di poterci stare, poi daremo un voto alla loro stagione. Conosciamo lo sforzo che hanno fatto per essere con noi".