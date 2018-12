Ousmane Dembélé ci ricasca. All’indomani del gol nel derby contro l’Espanyol, il giocatore del Barcellona è tornato alle sue vecchie abitudini. Secondo il Mundo Deportivo, il francese ex Borussia Dortmund è arrivato in ritardo di due ore all’allenamento del Barcellona. Oggi la squadra di Valverde ha svolto la prima delle due sedute in vista del match di Champions League di martedì contro il Tottenham. L’atteggiamento non va giù alla dirigenza, che minaccia di prendere provvedimenti nei confronti di Dembélé. Già a novembre era scoppiato un caso sulle abitudini del giocatore, che passa notti insonni davanti videogiochi e ha la passione per il junk food.