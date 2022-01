Con una lettera aperta sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attaccante francese delha deciso di rispondere pubblicamente all’ultimatum ricevuto dae alla conseguente condizione in cui si trova adesso, dopo che il club lo ha rimesso sul mercato per non aver preso una posizione immediata sul rinnovo del contratto. Nel post pubblicato sul social,: “Sono quattro anni che si accumulano pettegolezzi e bugie su di me al solo scopo di farmi del male. Non ho mai risposto, ma oggi è finita”.Per cui oggi Dembélé ha deciso di rompere il muro del silenzio. Nel testo ha ricordato anche uno degli ultimi episodi spiacevoli subiti da parte della società blaugrana: dopo aver superato il Covid, era stato chiamato dal tecnico a giocare, “E io ho ottemperato senza dubbio”, si è difeso l’attaccante.Dembélé assicura di avere piena fiducia nel suo rappresentante, al quale lascia nelle mani le trattative aperte, e che intende continuare su questa linea: “Non sono un uomo che imbroglia e tanto meno un uomo che cede al ricatto”. Il futuro dell’attaccante a Barcellona è ancora incerto, ma tra le righe ha fatto capire ai suoi seguaci che ha intenzione esclusivamente di concentrarsi sulla vittoria.