Il quotidiano spagnolo Sport scrive: il Barcellona avrebbe offerto Ousmane Dembélé a Manchester United e Newcastle, la richiesta Blaugrana sarebbe di 20 milioni di euro. La decisione sarebbe stata presa a causa delle problematiche relative al rinnovo (contratto in scadenza il prossimo giugno) e pur di non perderlo a zero avrebbe avanzato la proposta ai due club inglesi.